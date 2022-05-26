Всероссийский молодежный экологический кампус «ЭКО.ЦЕХ» построят на БЦБК

В 2022 году компания «БАЙКАЛ.ЦЕНТР» планирует запустить временную инфраструктуру кампуса: поставит шатры для слетов участников сессий, а также построит 10 километров экотроп. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора «БАЙКАЛ.ЦЕНТР» Тумун Цыдыпов на сессии в рамках всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема» в Вологде.

Фото пресс-службы проекта.

ЭКО.ЦЕХ в Байкальске будет включать в себя ресурсный и образовательный центры, молодёжный зеленый кампус для слетов и форумов, ежегодные тематические мероприятия и многое другое. Участники смогут круглый год совместно генерировать идеи и реализовывать «зеленые проекты», которые можно масштабировать в разных регионах.

Кампус станет отправной точкой трансформации промышленной площадки Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. В результате будет создано самостоятельное молодежное экологическое движение в России – уникальное и крайне значимое по своей сути явление.

Ознакомиться с идеей, а также поддержать проект можно по ссылке.