Бывшего главу Иркутского района и еще двух местных жителей осудили за аферу на 550 млн рублей

Экс-мэра осудили к 8 годам заключения.

Суд установил, с 2011 по 2015 год подсудимые совместно с ректором Иркутской государственной сельскохозяйственной академии незаконно переоформили и продали участки вдоль Байкальского тракта, принадлежавшие государству и находившиеся в бессрочном пользовании академии.

В результате преступной деятельности причинен ущерб бюджету Российской Федерации на сумму свыше 550 млн рублей.

С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил бывшего чиновника к 8 годам лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок 2 года 6 месяцев, соучастников – к лишению свободы на срок 5 лет и 5 лет 6 месяцев со штрафами в размере от 700 тыс. руб. до 1 млн рублей.

Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии общего режима.