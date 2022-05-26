ЦБ защитил финансовую стабильность России – Набиуллина

Однако успокаиваться рано, поскольку экономика страны входит в период структурной трансформации, остро будет нуждаться в финансовых ресурсах, передает РИА Новости слова главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

По ее словам, первые месяцы были временем тактических решений: нужно было противодействовать первому шоку санкций. «Наши меры направлены были на борьбу с теми проблемами, которые возникали, что называется, здесь и сейчас. В итоге нам удалось защитить финансовую стабильность, не допустить раскручивания инфляционной спирали», - сказала она.