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ЦБ защитил финансовую стабильность России – Набиуллина

Однако успокаиваться рано, поскольку экономика страны входит в период структурной трансформации, остро будет нуждаться в финансовых ресурсах, передает РИА Новости слова главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

По ее словам, первые месяцы были временем тактических решений: нужно было противодействовать первому шоку санкций. «Наши меры направлены были на борьбу с теми проблемами, которые возникали, что называется, здесь и сейчас. В итоге нам удалось защитить финансовую стабильность, не допустить раскручивания инфляционной спирали», - сказала она.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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