Цены на вторичном рынке в мае перестали расти, спрос просел в 2 раза – ЦИАН

Цены на вторичном рынке стагнируют, спрос снижается, а выбор квартир – увеличивается. Таковы итоги мая 2022 года, которые подвели эксперты ЦИАН.

– Средняя цена кв. м. на вторичном рынке РФ в апреле и мае перешла к стагнации. За последний месяц она уменьшилась на 0,4% до 105,9 тыс. рублей. Так рынок отреагировал на сокращение спроса, – подчеркивают эксперты.

Снижение цен, по их мнению, связано, главным образом, с появлением на рынке более дешевых новых предложений. Уровень цен в объявлениях, впервые опубликованных в мае 2022 г., на 0,8% ниже, чем в “новинках” апреля.

Потенциальный спрос на покупку квартиры на вторичном рынке в мае 2022 г. в 2 раза ниже, чем зимой 2021-2022 гг. На фоне высоких ставок по кредитам с рынка ушло большинство покупателей-ипотечников.