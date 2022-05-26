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Осуждена группировка во главе с бухгалтером за мошенничество в Приангарье на 31 млн руб.

Кировский районный суд Иркутска осудил участников группировки во главе с бухгалтером, которые занимались отмыванием денег и мошенничеством, ущерб бюджету Российской Федерации от их действий составил более 31 млн рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что в 2007-2016 годах иркутянка, имеющая опыт ведения бухгалтерского учета, для незаконного получения социальных выплат создала преступную группировку – в ней состояли ее супруг и две сотрудницы регионального Фонда социального страхования. Злоумышленники изготавливали фиктивные документы о трудоустройстве беременных женщин в подконтрольные фирмы. Затем пакеты документов предоставляли в региональное отделение Фонда, где соучастницы обеспечивали беспрепятственную выплату пособий по беременности и родам.

Для легализации денег подсудимые совершили финансовые операции по их обналичиванию через аффилированные фирмы на сумму более 15 млн рублей.

С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил женщину-организатора группировки к 5,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Другим соучастника назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 3,5 года до 4,5 года условно с установлением испытательного срока. Кроме того, суд удовлетворил иск прокурора о взыскании причиненного преступлением ущерба в размере более 30 млн рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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