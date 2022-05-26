Экс-мэра Иркутского района и двоих депутатов осудили на 5 – 8 лет за мошенничество с землей

Куйбышевский районный суд Иркутска в зависимости от роли каждого в совершении преступлений приговорил бывшего мэра Иркутского района Игоря Наумова, экс-депутата думы Иркутска Олега Геевского и депутата Думы Иркутского района Олега Логашова к срокам от 5 до 8 лет за мошенничество с земельными участками, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Установлено, что с 2011 по 2015 год организованная группа в составе указанных лиц и бывшего ректора ФГБОУ ВПО «ИрГСХА» совершила ряд мошенничеств в особо крупном размере с использованием своего служебного положения. Участники группировки незаконно приобретали права на земельные участки на 11 – 12 километрах Байкальского тракта. «Все эпизоды преступной деятельности сопровождались превышением должностных полномочий бывшим мэром Иркутского района Игорем Наумовым», – уточнили следователи.

В последующем для легализации имущества Олег Геевский заключал фиктивные сделки с подконтрольными ему лицами, с подставными физическими и юридическими лицами, а затем продал все земельные участки.

«Незаконными действиями участников организованной группы Российской Федерации причинен материальный ущерб в особо крупном размере в виде рыночной стоимости данных участков в размере свыше 550 млн рублей», – говорится в сообщении.

Сегодня приговором Куйбышевского районного суда Иркутска подсудимые признаны виновными: Игорю Наумову назначено наказание в виде 8 лет колонии общего режима, Олегу Геевскому – 5 лет 6 месяцев, Олегу Логашову – 5 лет. Осужденные взяты под стражу в зале суда.