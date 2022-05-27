Снижение ключевой ставки до 11% ударило по рублю

К последнему часу сессии 26 мая номинированный в рублях индекс Мосбиржи прибавил 1,66%, а долларовый РТС просел на 7,23% на фоне ослабления рубля после решения ЦБ снизить ключевую ставку, сообщает Аналитики «Фридом Финанс»: .

– В лидерах роста были ОГК-2 (+9,04%), HeadHunter (+6,06%) и Petropavlovsk (+5,5%). В числе аутсайдеров оказались Qiwi (-5,4%), префы Башнефти (-2,9%) и акции Дальневосточной энергокомпании (-2,8%).

Совет директоров Банка России провел внеплановое заседание, на котором ожидаемо снизил ключевую ставку, однако похоже, что решение опустить ее сразу на 3 процентных пункта, до 11%, удивило инвестиционное сообщество.

Рубль вместо небольшой коррекции на фоне решения ЦБ, на которую рассчитывало большинство игроков рынка, в паре с долларом отечественная валюта просела на 6,08 п., до 65,41. В свою очередь, евро после анонсированного регулятором курса на дальнейшее смягчение монетарной политики прибавил более 9 п., достигнув 69,64.

Brent к концу дня дорожает на 2,2%, до $113,55 за баррель. Вероятно, рынок отыгрывает опубликованные в среду данные о резком уменьшении запасов бензина в США.

Золото прибавило скромные 0,1% и торгуется у $1848,39 за тройскую унцию. Более активному росту котировок вечного металла препятствует укрепление доллара в парах с ведущими мировыми валютами.

Ориентир для индекса Мосбиржи на торги 27 мая: коридор 2300–2500 пунктов. Прогноз для пар USD/RUB и EUR/RUB: диапазоны 64–66 и 68–70 соответственно.