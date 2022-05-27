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Губернатор Подмосковья назвал чувствительной остановку завода Mercedes

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил об ощутимых последствиях остановки завода Mercedes-Benz (входит в немецкий автоконцерн Daimler AG) в Солнечногорске. Он отметил, что на производстве задействовано 1,5 тыс. человек.

«Да, есть Mercedes, который остановился позже всех и сейчас в раздумьях. Это для нас чувствительная остановка, потому что и 1,5 тыс. человек, которые там работают, и само предприятие успешное. Будет жаль, если они остановятся надолго, но посмотрим»,— сказал господин Воробьев в эфире радио Sputnik (цитата по «РИА Новости»).

Завод Mercedes-Benz, построенный в 2019 году, расположен на территории индустриального парка «Есипово» в городском округе Солнечногорск Московской области. 2 марта компания опубликовала заявление, в котором оповестила, что приостанавливает экспорт легковых автомобилей и фургонов в Россию, а также производство в стране.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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