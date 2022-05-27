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Медведев назвал унизительным термин «импортозамещение» и предложил заменить его на «технологический суверенитет»

Зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» (ЕР) Дмитрий Медведев заявил, что термин «импортозамещение» – не самый удачный. Он назвал его «немножко унизительным» для России и предложил заменить его на «технологический суверенитет» или «технологическую независимость», сообщает ТАСС.

– Технологический суверенитет, – ответил Дмитрий Медведев на предложение одного из выступающих на заседании форума «Предпринимательство в новой экономической реальности» придумать новый термин для импортозамещения.

По его мнению, термин «импортозамещение» особенно унизительный, когда речь идет о каком-то «барахле – в прямом смысле этого слова», заявил Медведев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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