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Рубль вблизи локального минимума – глава Минэкономразвития

Глава Минэкономразвития Максим Решетников объяснил, что крепкий рубль делает российскую продукцию неконкурентной на внешнем рынке., сообщает РИА Новости.

– Мы сейчас находимся где-то вблизи локального минимума, тот курс, который сейчас есть, он в долгосрочном плане представляет проблему. Реально эффективный курс на 40% крепче, чем в среднем за последние пять лет,— сообщил журналистам господин Решетников.

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По его мнению, это создает целый ряд проблем для российских производителей. В случае восстановления импорта конкурировать отечественному производителю с зарубежными аналогами будет сложно.

– Сейчас мы говорим, что нам нужно импортозамещение, но если мы говорим о том, что такой курс будет в долгосрочном плане, то никакие проекты импортозамещения бизнес не запустит, они будут неконкурентоспособными, – заявил он.

По его словам, следует «аккуратно возвращаться к тому равновесному курсу, который у нас был до».

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал унизительным термин «импортозамещение» и предложил заменить его на «технологический суверенитет».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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