Фура с черешней перевернулась на Култукском тракте в Иркутской области

Большегруз, в котором находились ящики с черешней, перевернулся на 95 км Култукского тракта в Слюдянском районе Иркутской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Фото ГУ МВД России по Иркутской области

Событие произошло около 6 часов утра на федеральной дороге «Байкал» в нескольких километрах от рабочего поселка Култук. Предварительно установлено, что 35-летний водитель грузовика «Даф» не справился с управлением, в результате чего транспорт перевернулся.

Фото ГУ МВД России по Иркутской области

В результате ДТП водитель и пассажир получили травмы. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. Движение ограничено по одной полосе.