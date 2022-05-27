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Фура с черешней перевернулась на Култукском тракте в Иркутской области

Большегруз, в котором находились ящики с черешней, перевернулся на 95 км Култукского тракта в Слюдянском районе Иркутской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

<p>Фото ГУ МВД России по Иркутской области</p>

Фото ГУ МВД России по Иркутской области

Событие произошло около 6 часов утра на федеральной дороге «Байкал» в нескольких километрах от рабочего поселка Култук. Предварительно установлено, что 35-летний водитель грузовика «Даф» не справился с управлением, в результате чего транспорт перевернулся.

<p>Фото ГУ МВД России по Иркутской области</p>

Фото ГУ МВД России по Иркутской области

В результате ДТП водитель и пассажир получили травмы. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. Движение ограничено по одной полосе.


<p>Фото ГУ МВД России по Иркутской области</p> <p>Фото ГУ МВД России по Иркутской области</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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