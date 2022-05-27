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Иркутский суд оштрафовал уроженца КНР на 500 тыс. руб. за контрабанду украшений на 3,8 млн рублей

Октябрьский районный суд Иркутска оштрафовал на 500 тысяч рублей гражданина Российской Федерации, родившегося во Внутренней Монголии КНР, за контрабанду ювелирных украшений на 3,8 млн рублей, сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что мужчина дважды незаконно перемещал через таможенную границу изделия из драгоценных металлов и камней в крупном размере.

«Осужденный вину в совершенных преступлениях признал, раскаялся, активно содействовал расследованию преступлений, на стадии предварительного расследования написал заявление о явке с повинной», – говорится в сообщении.

Ювелирные украшения конфискованы. Приговор суда вступил в законную силу.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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