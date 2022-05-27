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Объединение трех медучреждений Ангарска завершат в сентябре

В ОГАУЗ «Ангарская городская больница» войдут Ангарская городская больница №1, больница скорой медпомощи, ОГАУЗ «Ангарский перинатальный центр», сообщили SIA.RU в пресс-службе правительства региона.

Как сообщил и.о. министра здравоохранения Алексей Шелехов, вопрос реорганизации обсуждался несколько месяцев, в том числе с привлечением специалистов ФГБУ «Национальный институт качества».

При слиянии учреждений к созданной медицинской организации будет прикреплено порядка 120 тысяч взрослого населения, в том числе около 13 тысяч сельского населения, а также жителей, зарегистрированных по месту жительства в садоводствах. Медорганизация будет выполнять функцию районной больницы для взрослого населения.

«Мы проводили встречи с коллективами всех учреждений. Выслушали и учли их предложения и пожелания. Подчеркну, что мы сохраним весь медицинский персонал. Кроме того, данные изменения позволят организовать единую систему управления, а также рационально расходовать бюджетные средства на приобретение лекарств и медицинских изделий», – подчеркнул Алексей Шелехов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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