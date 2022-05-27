Нуждающиеся жители Приангарья получили бесплатное топливо от «Востсибугля»

«Востсибуголь» поддержал муниципалитеты Приангарья, поставив им в этом отопительном сезоне уголь в объеме более 9,6 тысяч тонн в рамках социальных соглашений по благотворительности. Топливо направляют социальным учреждениям, пенсионерам и малообеспеченным семьям. В общей сложности за прошедший отопительный сезон затраты компании на социальный уголь превысили 9,4 миллиона рублей. Львиная доля угля – 89% от всего объема, направлена на котельную в Тулунском районе. Бесплатное топливо также получили Усть-Илимский район и Черемхово. Благотворительный уголь для этих муниципалитетов компания выделяет ежегодно.

Подводя итоги отопительного сезона 2021-2022гг, в «Компания «Востсибуголь» (входит в En+ Group), подчеркнули, что для обеспечения надежного прохождения осенне-зимнего периода на теплоисточники Иркутской обрасти было поставлено 8,6 миллионов тонн топлива. Из них на предприятия группы, а именно в адрес Байкальской энергетической компании и Байкалэнерго направлено 8,2 млн тонн угля. На прочие котельные региона «Востсибуголь» отгрузил 416 тысяч тонн топлива. Также компания поставила более 50 тысяч тонн угля населению области.

Евгений Мастернак, генеральный директор ООО «Компания «Востсибуголь»:

– «Востсибуголь» является основным поставщиком топлива для ТЭЦ, которые обеспечивают теплом население, муниципальные учреждения и предприятия городов и поселков Иркутской области. Поэтому организация своевременных поставок качественного топлива для нас ключевая задача, с которой подразделения угольного дивизиона справились в полном объеме. Более того компания традиционна уделяет внимание территориям, в которых непосредственно ведет свою добычную деятельность. В этом году во многом из-за задолженности населения за коммунальные услуги в сложной ситуации оказался Тулунский район. Мы пошли на встречу администрации района, перераспределив средства, предусмотренные в 2022 году на благоустройство и инфраструктурные проекты в поселке Алгатуй, на поставку топлива для местной котельной, закрыв полностью потребности территории в топливе в рамках отопительного сезона.