Азиатско-Тихоокеанский банк поздравляет предпринимателей с профессиональным праздником

26 мая в нашей стране отмечается День российского предпринимательства. Развитие и помощь бизнесу – одно из важных направлений работы АТБ во всех регионах присутствия.

Сейчас в банке обслуживается более 17-ти тысяч корпоративных клиентов, начиная от представителей небольших предприятий и заканчивая крупными организациями.

«День предпринимательства – отличный повод поблагодарить наших корпоративных клиентов за вклад в развитие экономики городов и регионов. Ваш энтузиазм, энергия и деловая активность помогает воплощать самые смелые проекты в жизнь. Кстати, это помогает и нам в разработке продуктов и предложений для бизнеса, так как наш единственный и главный ориентир – активное сотрудничество и постоянная обратная связь. Я желаю каждому предпринимателю успехов в любом начинании, неугасающего вдохновения и ярких побед. Мы же будем рады продолжать оказывать вам качественные услуги на выгодных условиях», – рассказал руководитель дирекции корпоративного бизнеса АТБ Ильнур Саляхов.

АТБ на протяжении многих лет активно сотрудничает с предпринимателями разного уровня и сферы деятельности, предлагая как собственные программы поддержки, так и государственные.

В банке действует широкая линейка продуктов для бизнеса, ведущего свою деятельность не только в России, но и на территории других стран. Пакеты обслуживания и акции для организаций, ведущих внешнеэкономическую деятельность, позволяют нашим клиентам получить качественную услугу и сэкономить.

В апреле текущего года АТБ снизил комиссию за эквайринг для корпоративных клиентов до 1%.

Также в банке можно оформить лизинг на транспорт, оборудование, недвижимость и привлечение сторонних сотрудников для выполнения задач и отдельных проектов.

Подробнее обо всех услугах АТБ для бизнеса – на нашем сайте.