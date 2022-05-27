Дальневосточный банк провел семинар для участников внешнеэкономической деятельности

Предприятия Приморского края приняли участие в семинаре «Актуальные инструменты для эффективного ведения ВЭД в текущих условиях». Отметим, что ранее подобные просветительские клиентские мероприятия Дальневосточный банк провел в Красноярске, Хабаровске и Южно-Сахалинске. Актуальность темы обусловлена, в первую очередь, санкционными ограничениями, требующими эффективных финансовых инструментов для оптимизации бизнеса и минимизации издержек.

В ходе семинара руководители компаний узнали об изменениях в валютном законодательстве и осуществлении валютного контроля в текущих реалиях. Валютные контролеры Дальневосточного банка оказывают очные бесплатные консультации участникам ВЭД. Банк занимается экспертизой внешнеторговых контрактов, профилактикой нарушений валютного законодательства, предупреждая клиентов о рисках их возникновения, оказывает помощь в решении форс-мажорных ситуаций в режиме онлайн.

Также оживленную дискуссию вызвали выступления представителей Дальневосточного таможенного управления. Они рассказали о мерах Правительства РФ, направленных на поддержку участников ВЭД, и мерах таможенно-тарифного регулирования для обеспечения устойчивости экономик государств-членов ЕАЭС.