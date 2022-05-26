Новикомбанк поздравляет с праздником российских предпринимателей и приглашает их к сотрудничеству

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, поздравляет своих клиентов – представителей малого и среднего бизнеса с Днем российского предпринимательства. По итогам 2021 года рост кредитного портфеля субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) банка составил 198%, кредитно-гарантийный портфель превысил 20 млрд рублей.

Новикомбанк активно участвует в госпрограммах поддержки субъектов МСП, тесно сотрудничает с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП). В основном банк использует программу стимулирования предпринимателей, разработанную Корпорацией МСП и Банком России. По этой программе Новикомбанк предоставил льготные кредиты на сумму более 2 млрд рублей в 2021 году. Кредитные сделки в портфеле МСБ также обеспечиваются поручительствами региональных гарантийных фондов.

Производственная кооперация с предприятиями высокотехнологических отраслей российской промышленности является приоритетом Новикомбанка при привлечении клиентов МСП. Одна из стратегических задач банка – создание в регионах присутствия здоровой экосистемы для консолидации бизнеса, власти и финансовых организаций. В связи с этим, взаимодействие с местными фондами развития малого и среднего предпринимательства постоянно расширяется: за последний год банком были заключены соглашения о сотрудничестве с 20 региональными фондами.

Все чаще распространяется практика по размещению средств региональных фондов на депозитах банка. Новикомбанк предлагает набор финансовых инструментов для юридических лиц, с помощью которых можно эффективно управлять свободной ликвидностью организации. В банке действует специальное предложение для компаний – участников госзакупок: начисление процентов на остаток средств на спецсчете, которые используются для обеспечения заявки участия в торгах.

Кроме кредитования, Новикомбанк оказывает субъектам МСП такие услуги, как банковская гарантия и расчетно-кассовое обслуживание. Для предпринимателей разработаны пакетные предложения «Доступный», «Выгодный», «Премиум», когда можно выбрать наиболее выгодный набор опций в зависимости от своей активности. Все пакеты включают бесплатное открытие и сопровождение расчетного счета, определенное количество бесплатных межбанковских платежей. Клиенты банка могут дистанционно управлять счетами, производить платежи в режиме реального времени, получать выписки, а также предоставлять в банк платежные документы без посещения офиса.