Примсоцбанк снизил ставки на ипотеку в третий раз за весну

С 26 мая Примсоцбанк снизил ставки сразу на несколько ипотечных программ уже в третий раз за весну. Таким образом ипотека «подешевела» на 0,5 - 1,2 процентных пункта.

Теперь купить земельный участок или дачу теперь можно без первоначального взноса под ставку от 15,2% годовых. Минимальная сумма кредита от 300 000 рублей, максимальная – до 50 млн. рублей. Срок – от 3 до 30 лет. Максимальная ставка – 17,5% годовых.



- В преддверии лета – сезона, когда мы все стараемся почаще отдыхать на природе или заниматься огородом – эти программы, как никогда, важны и полезны. Надеемся, что теперь, когда условия по ним стали более доступными, значительно больше людей смогут обзавестись собственной недвижимостью или расширить свое жилье, – отмечает Илья Ткачук, начальник управления ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Оформить кредит на вторичное жилье или новострой можно по ставке от 11,9 % и с первоначальным взносом от 10%. Минимальная сумма кредита: 300 000 рублей, максимальная – 50 млн. рублей. Срок – от 3 до 30 лет. Максимальная ставка 17,2% годовых.

Также банк предлагает воспользоваться рефинансированием действующей ипотеки, даже если кредит был оформлен всего месяц назад. Ставка в этом случае составит 13.1 % годовых . Минимальная сумма кредита: от 300 000 рублей, максимальная – до 50 млн. рублей. Срок – от 3 до 30 лет. Максимальная ставка по - 17,2 % годовых. Отличный бонус – возможность в рамках рефинансирования получить дополнительные деньги на личные нужды – например, на ремонт.



Узнать подробнее о программах ипотечного кредитования в Примсоцбанке и оставить заявку вы можете на официальном сайте банка либо по телефону единой справочной службы 8 (800) 350-42-02.