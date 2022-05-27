Школьники из разных регионов примут участие в конкурсе на знание органической продукции

Не менее 500 школьников из пилотных регионов России примут участие в конкурсе на знание темы органической продукции. Об этом заявил директор Фонда «Органика» Вячеслав Федюнин во время рабочей сессии на полях XIII Международного форума «Экология».

На форуме были представлены проекты Фонда «Органика», направленные на продвижение идеологии потребления и производства органической продукции, активацию потребительского спроса, поддержку производителей и развитие каналов сбыта органической продукции. Представители Фонда рассказали о широких возможностях для потребителей и производителей: стажировках на органических предприятиях Московской области, Красноярского края и Новосибирской области для начинающих «органиков», конкурсе на получение гранта для сертификации органической продукции и многих других.

Важным ресурсом Фонда для популяризации культуры потребления органической продукции является Информационный портал органики – карта Российской Федерации, где отмечено присутствие органических производителей в регионах, их сертификация и представленные виды продукции. Сейчас в разработке находятся ещё несколько слоев карты: свободные и конверсионные земли, которые пригодны для вовлечения в органическое производство, точки агротуризма, а также магазины, в которых потребители не онлайн, а физически могут прийти и купить органические продукты.

«Деятельность нашего Фонда направлена на содействие формирование культуры потребления органической продукции. Лучше всего это можно сделать на примере проекта Фонда – школьного конкурса на знание темы органической продукции, основной целью которого является стимулирование интереса аудитории образовательных организаций к органической продукции. Конкурс пройдет с сентября по декабрь текущего года в нескольких пилотных регионах РФ, в том числе в Воронежской и Новосибирской областях, в Республике Мордовия, в Приморском крае, а его итоги будут подведены в начале 2023 года. В конкурсе примут участие не менее 500 школьников. По его результатам будет выпущена «Азбука органики», а также «Альманах органики». Мы надеемся, что в следующем году к этому проекту присоединятся больше регионов», – прокомментировал Вячеслав Федюнин, директор Фонда «Органика».