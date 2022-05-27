ГК «А101» и РСХБ снизили минимальную ставку по льготным ипотечным программам до 0,1%

ГК «А101» и Россельхозбанк объявляют о снижении ставок по льготным ипотечным программам для покупателей квартир в проектах застройщика. Минимальная ставка по ипотеке с господдержкой и семейной ипотеке снижена до 0,1%.

Условия программ действуют в жилых комплексах ГК «А101» в Новомосковском округе Москвы – «Скандинавия», «Испанские кварталы», «Прокшино» и «Белые ночи».

В рамках программ можно получить кредит в размере до 12 млн рублей на срок до 30 лет при внесении не менее 15% от стоимости приобретаемого жилья. Ставка действует на весь срок кредитования. Условия актуальны при личном страховании жизни и здоровья. По указанным программам для погашения суммы основного долга можно использовать материнский капитал.

«Россельхозбанк оперативно реагирует на сигналы рынка и очень плотно работает со своими партнерами над разработкой доступных ипотечных программ. Ранее банк возобновил прием заявок на сельскую ипотеку, где действует льготная ставка 3% на приобретение жилья в сельской местности. Данные программы подойдут клиентам, планирующим ИЖС или покупку готового загородного дома. Для клиентов, желающих приобрести квартиру в столице подойдет предложение ГК «А101», здесь доступны действительно супервыгодные условия ипотечного рынка», — отметила руководитель розничного направления Россельхозбанка Светлана Вишнякова.

«Новые условия — часть системной работы. Менее чем за три месяца ставки по ипотеке, в том числе с государственной поддержкой, уже снизились до уровня 2021 года благодаря комбинированным программам, сочетающим льготные условия, обеспеченные государством, и субсидии от девелоперов», — обозначила Коммерческий директор ГК «А101» Анна Боим.

Для справки: Группа компаний «А101» – инвестиционно-строительный холдинг, один из крупнейших девелоперов Москвы. Собственный земельный банк Группы представляет собой участки суммарной площадью более 2,1 тыс. га на территории Троицкого и Новомосковского округов Москвы. В настоящее время портфель текущих проектов Группы составляет порядка 1,5 млн кв. метров в рамках комплексного развития новых территорий Москвы: жилые районы с развитой инфраструктурой, крупные офисные центры, объекты торгового и спортивно-развлекательного назначения. В 2020 году ГК «А101» ввела в эксплуатацию в ТиНАО 524,9 тыс. кв. метров недвижимости, что на 54% больше, чем в 2019 году.