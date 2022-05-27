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Рубль ослабнет после отметки в 70 за доллар – эксперт

После снижения ключевой ставки экономическая активность в России должна начать расти, а, значит, понадобится увеличить импорт. Повысится спрос на валюту и рубль будет слабеть. Об этом рассказал «Прайм» исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

«Объемы торгов долларом на Московской бирже растут последние две недели и увеличились в два раза, с 250 до 600 миллиардов в неделю. Явно виден появившийся спрос на валюту», – подытожил Тузов.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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