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«Газпром» выплатит рекордные дивиденды в 52,53 руб. на акцию

Это рекорд для «Газпрома» и российского фондового рынка, сообщают в пресс-службе компании.

«Совет директоров рекомендовал собранию акционеров утвердить распределение прибыли ПАО «Газпром» по результатам 2021 года. Совет директоров рекомендовал собранию акционеров выплатить годовые дивиденды по результатам деятельности ПАО «Газпром» в 2021 году в размере 52,53 руб. на одну акцию», – говорится в сообщении.

Таким образом, общий размер дивидендных выплат составит 1 трлн 243,570 млрд руб. (50% от скорректированной чистой прибыли группы «Газпром» за 2021 год по международным стандартам финансовой отчетности).

Это рекордно высокий размер дивидендов в истории компании и всего российского фондового рынка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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