Концепцию межвузовского кампуса в Иркутске представили на градостроительном совете региона

Заявку на его создание готовит правительство Приангарья, ИрНИТУ и ИГУ, рассказали SIA.RU в правительстве региона.

Архитектурно-градостроительную концепцию на заседании представил председатель Совета директоров Градостроительного института пространственного моделирования и развития «Мирпроект» Андрей Шишкин.

Предполагается, что объекты первого этапа строительства кампуса разместятся вблизи Студгородка Иркутска и ИРНИТУ.

Концепцией предусмотрено возведение пяти шестнадцатиэтажных корпусов общежитий на 2 336 человек, шести семиэтажных — на 1 296 человек, а также дополнительного учебного корпуса и подземной автопарковки.

Один из корпусов отведут под IT-кластер, digital-лаборатории и серверный центр, другой — под центр кросс-платформенного образования, стартап-площадки и библиотеку, третий — под открытые мастерские 3D-печати, макетостроения, деревообработки и керамики.

Обсуждение документа продолжится. Вузовское и научное сообщество региона готово вносить свои предложения.