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Масочный режим отменили в Иркутской области

Решение пересмотрят при ухудшении эпидобстановки.

«Обсудили это с руководителем регионального Управления Роспотребнадзора Дмитрием Фёдоровичем Савиных. Уровень заболеваемости снизился во всех возрастных группах. Нет случаев группового заражения. Решение согласовано с федеральным Роспотребнадзором. Сейчас готовим изменения в документы», – пишет губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Телеграм.

Тем не менее, прививочная компания против коронавируса в регионе не останавливается. Губернатор сам планирует пройти ревакцинацию.

Ранее масочный режим отменили в Москве и Санкт-Петербурге. Первым в Иркутской области ограничительную меру снял мэр Саянска. Тогда на решение Бориса Боровского отреагировал Роспотребнадзор: в начале мая заявлять об отмене масочного режима в регионе и в отдельных административных образованиях было преждевременно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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