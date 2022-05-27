Масочный режим отменили в Иркутской области

Решение пересмотрят при ухудшении эпидобстановки.

«Обсудили это с руководителем регионального Управления Роспотребнадзора Дмитрием Фёдоровичем Савиных. Уровень заболеваемости снизился во всех возрастных группах. Нет случаев группового заражения. Решение согласовано с федеральным Роспотребнадзором. Сейчас готовим изменения в документы», – пишет губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Телеграм.

Тем не менее, прививочная компания против коронавируса в регионе не останавливается. Губернатор сам планирует пройти ревакцинацию.

Ранее масочный режим отменили в Москве и Санкт-Петербурге. Первым в Иркутской области ограничительную меру снял мэр Саянска. Тогда на решение Бориса Боровского отреагировал Роспотребнадзор: в начале мая заявлять об отмене масочного режима в регионе и в отдельных административных образованиях было преждевременно.