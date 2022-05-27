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Nike остается в России – «Известия»

Компания не объявляла об уходе из страны, российский офис продолжает работу, подтвердил изданию «Известия» представитель ассоциации «Русбренд», членом которой является бренд.

У марки завершился договор с франчайзи-партнером Inventive Retail Group (IRG), отметил источник. Его не стали продлевать, сказали в ассоциации. Дело в том, что в новых экономических условиях компания не может гарантировать исполнения обязательств перед партнером в полном объеме, поэтому отношения остановили, добавил представитель ассоциации.

Более того, производитель намерен оценить новые возможности в изменившейся ситуации. Поэтому пока компания не ищет новых партнерств для открытия монобрендовой розницы. Но производитель готов и далее поставлять свою продукцию в мультибрендовые магазины. Сейчас Nike принимает заказы на коллекцию 2023 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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