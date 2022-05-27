Что больше всего раздражает автолюбителей Иркутской области?

Автомобильный сайт Дром выяснил (исследование есть у SIA.RU), что раздражает автолюбителей в поведении других водителей на дорогах. Оказалось, что больше всего автолюбителей Иркутской области нервирует намеренный объезд пробки по свободной полосе и потом «вклинивание» — так ответили 62% опрошенных.

В топ раздражающих привычек также вошли невключение поворотников, езда по обочине и движение на две полосы — эти варианты ответов набрали 50%, 49% и 49% соответственно. Помимо этого, 48% опрошенным не нравится излишняя медлительность соседей по потоку. Неправильная парковка злит 31%, а чуть меньше — 27% — раздражаются из-за незнаний другими водителями правил проезда перекрестков.

Четверть автолюбителей Иркутской области (24%) пожаловалась на тех, кто пытается успеть и не пропускает остальных. По 21% набрали варианты ответов «игра в шашки» и «использование телефона за рулем». Спокойнее автолюбители региона относятся к водителям, которые сигналят без необходимости (13%). А количество тех, кто не раздражается за рулем ни на что, составляет всего 3%.