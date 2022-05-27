Рубль развернулся – экспортеры выдохнули. Надолго ли?

В четверг курс доллара к рублю поднялся выше 65. За два дня котировки выросли с минимумов на 16,9%. Это особенно важно для акций экспортеров: нефтегазовый сектор, металлурги, угольщики, химики, подчеркивают эксперты БКС.

– Волатильность рубля – еще одна большая проблема для экономики, – отмечают аналитики. – Она такая же острая, как и то чрезмерное укрепление национальной валюты, которое мы видели в последние месяцы. Колебания валютных курсов парализуют бизнес планирование. Они требуют от инвесторов выбирать проекты только с экстремально высоким показателем IRR (внутренняя норма доходности). Эта проблема очевидна и с ней регуляторам нужно что-то делать.



После прошедшей волны роста доллара многие задаются вопросом, а надолго ли этот рост? Будет ли продолжение подъема или опять увидим спуск ниже 60? По мнению экспертов БКС, разворот состоялся, но они не ожидают сохранения высокой скорости ослабления рубля.

– За две сессии курс уже значительно поднялся. В ближайшее время доллар будет отрисовывать границы нового коридора консолидации, – подчеркивают они.



По их мнению, слабость рубля в текущий момент связана с паузой по продаже экспортной выручки в евро (в большей степени за газ). Поэтому, как только вернутся продажи газовой выручки к недавним значениям, а спекулятивный ажиотаж в валюте снизится, то волна роста USD/RUB завершится.

Кроме того, они обращают внимание, что в течение двух последних сессий доллар уже подскочил на 16%, а восстановление импорта – это долгий процесс. К концу года они считают возврат доллара к отметке 75 рублей вполне вероятным.



Вчера ЦБ вновь увеличил срок продажи валютной выручки экспортерами. Теперь с 60 до 120 дней. Изначально в марте было 3 дня. Это еще один фактор против рубля. Подобное решение вкупе со смягчение ДКП указывает на обеспокоенность регулятора чрезмерным укрепление рубля.