Иран планирует обменивать автозапчасти и газовые турбины на российскую сталь

Министр торговли Ирана Реза Фатеми Амин говорит, что страна будет участвовать в крупных бартерных сделках с Россией, сообщает зарубежное издание «Press TV».

Иран и Россия могут ввести крупные бартерные соглашения для облегчения торговли между двумя странами, включая план, который может позволить Ирану импортировать сталь из России в обмен на экспорт в страну автомобильных запчастей и газовых турбин.

Однако он сказал, что Иран и Россия договорились о введении бартерных соглашений на некоторые товары и сырьевые товары, в том числе на российскую сталь.

Министр сказал, что Иран сможет экспортировать в Россию запчасти для автомобилей и газовые турбины в обмен на импорт российской стали.