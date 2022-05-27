Клиенты Tele2 могут порекомендовать оператора друзьям и получить до 2000 рублей

Оператор мобильной связи, сделал более выгодной программу Tele2Friends, по условиям которой клиенты приглашают друзей стать абонентами компании. За каждое успешное подключение по рекомендации они получат бонус до 2000 рублей, а новые пользователи – постоянную скидку на тариф 30-50%, рассказали SIA.RU в компании.

Участники Tele2Friends рекомендуют знакомым услуги оператора и получают за это бонус на счет мобильного телефона. Обновленная программа предполагает повышенное вознаграждение для того, кто посоветовал Tele2. Еще один бонус – бессрочная скидка на услуги связи его другу, который станет абонентом компании.

Человек, который подключится к Tele2 по рекомендации друга, получит скидку от 30% до 50%, а действующий клиент – от 700 до 2000 рублей на баланс. Узнать точный размер бонусов можно на сайте или в мобильном приложении оператора, указав действующий номер телефона приглашаемого абонента.