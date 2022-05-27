«РУСАЛ ФестивAL #Наука» пройдет в Шелехове

Уже в это воскресенье во Дворце культуры «Металлург» состоится яркое незабываемое шоу для юных шелеховчан. После перерыва из-за пандемии возобновляется «РУСАЛ ФестивAL #Наука». Мероприятие организовано компанией РУСАЛ в городах, где работают предприятия компании, рассказали SIA.RU в пресс-службе.

«РУСАЛ ФестивAL #Наука» призван показать, как влияет каждый шаг и каждое открытие на дальнейшее развитие планеты. В этом году научное шоу для детей и подростков посвящено 90-летию алюминиевой отрасли России. В программе интерактивная выставка, рассказывающая об этапах производства алюминия, выставка минералов, интерактивные зоны, научные демонстрации – цветная химия, лаборатория экстремально низких температур и научный буфет.

«РУСАЛ ФестивAL #Наука» ждет своих гостей 29 мая в ДК «Металлург» (г.Шелехов, ул. Панжина, 2), с 10 до 17 часов. Вход свободный, необходимо соблюдать масочный режим. Категория 6+.