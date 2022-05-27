Развитие севера Иркутской области обсудили на Высшем совете при губернаторе

Высший совет при губернаторе Иркутской области создан для разработки предложений по актуальным вопросам социально-экономического развития региона, укрепления общественно-политической стабильности. 27 мая главной темой обсуждения стали основные тенденции развития северных территорий региона.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Министр экономического развития Приангарья Наталья Гершун отметила, что основу экономики северных районов Иркутской области составляют лесопромышленный комплекс, черная и цветная металлургия, электроэнергетика. В настоящее время здесь ведется реализация около 50 крупных инвестиционных проектов и в среднесрочной перспективе планируется начать порядка 10 инвестиционных проектов. Общий объем инвестиций в проекты составляет свыше 1,8 трлн рублей.



Министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков рассказал о государственной поддержке сельхозтоваропроизводителей северных территорий. В 2019-2021 годах на эти цели было выделено более 1 млрд рублей.



Особое внимание участники заседания уделили ситуации с лесными пожарами в регионе. Губернатор Игорь Кобзев напомнил, что на недавней встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко озвучил предложения по изменению федерального законодательства. В частности, о необходимости конкретизировать обязанности арендаторов лесных участков по тушению пожаров. Предлагается также дать региону возможность расторжения договоров аренды лесных участков в одностороннем порядке, используя режим ЧС, если арендаторы не выполняют мероприятия по противопожарной безопасности.



Кроме того, члены Высшего совета высказали свои предложения, например, в области развития деревянного домостроения, энергетики, железнодорожной инфраструктуры в регионе.



- На каждой станции, на каждом полустанке нужны люди. Если развивается территория, то они приезжают. Сейчас БАМ востребован как никогда, его развивают, президент России следит за тем, чтобы строительство шло вовремя. Нам очень выгодно, что там идет развитие. Значит, появятся дополнительные возможности принять на работу специалистов из нашего региона, а не везти людей из других территорий, - пояснил Геннадий Комаров, в прошлом начальник Восточно-Сибирской железной дороги.



В рамках заседания Игорь Кобзев вручил благодарственные письма губернатора членам Высшего совета: почетным гражданам Иркутской области Владимиру Потапову, Юрию Шкуропату, Михаилу Винокурову, Геннадию Комарову, Виктору Боровскому, члену Союза писателей России Геннадию Аксаментову, директору Иркутского городского центра «Патриот» Александру Барсукову, заслуженному юристу РФ Сергею Босхолову, директору Музея истории города Иркутска им. А.М. Сибирякова Сергею Дубровину, председателю Иркутской областной общественной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Анатолию Лавыгину, начальнику отделения защиты государственной тайны Военного комиссариата Иркутской области Василию Сундареву и генеральному директору СХАО «Белореченское» Гавриилу Франтенко.



- Благодарю вас за активное участие в содействии социально-экономическому развитию Иркутской области. Мы ценим ваш опыт и высокую квалификацию, - подчеркнул глава области.