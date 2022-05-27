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Шесть населенных пунктов Иркутской области окутал дым от лесных пожаров

Шесть населенных пунктов в двух районах Иркутской области попали в зону задымления от действующих природных пожаров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В настоящее время 16 возгораний действуют в 13 районах – Ангарском, Заларинском, Зиминском, Качугском, Нижнеудинском, Ольхонском, Осинском, Тайшетском, Тулунском, Усольском, Усть-Илимском, Усть-Удинском, Эхирит-Булагатском – на площади 11724,5 га, девять из которых локализованы на площади 11270,5 га.

На тушении задействованы 614 человек, 93 единиц техники. Угрозы населенным пунктам нет.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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