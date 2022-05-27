Новости

Роспотребнадзор порекомендовал жителям Приагарья носить маски несмотря на их отмену

Масочный режим приостановили в Иркутской области 27 мая – несмотря на это региональный Роспотребнадзор посоветовал жителям Приангарья продолжать носить маски, следует из данных на сайте надзорного ведомства.

«Рекомендуем гражданам использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при посещении различных организаций, в том числе объектов торговли и бытового обслуживания, общественного транспорта», – говорится в сообщении.

Также Роспотребнадзор посоветовал поставить прививки от ковида, которые, по мнению ведомства, являются «самой эффективной мерой профилактики COVID-19».

Напомним, решение об отмене масочного режима в области принято губернатором Игорем Кобзевым совместно с руководителем регионального Управления Роспотребнадзора Дмитрием Савиных. При этом оно может быть пересмотрено при ухудшении эпидобстановки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Центр "Мой бизнес" #мойбизнес
Форум для женщин-предпринимателей стартует в Иркутске 27 мая
Форум предпринимателей-2022 пройдет в Иркутске 26 мая
Сделано в Сибири. Иркутян приглашают на «Форум мастеров и ремесленников»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании