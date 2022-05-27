Братск попросит Латвию отдать ему памятник воинам Советской Армии, расположенный в Риге

Депутаты Думы Братска 27 мая провели итоговое заседание в текущем месяце – здесь они единогласно решили обратиться к послу Латвии в Российской Федерации и непосредственно в правительство Латвии с просьбой рассмотрения возможности передачи городу Братску Памятника Воинам Советской Армии, расположенного в Риге, сообщает пресс-служба мэрии.

«13 мая 2022 года Рижская Дума приняла решение о сносе Памятника Воинам Советской Армии. Для Братска большая честь принять Памятник Воинам Советской Армии, прошу вас обратить внимание на нашу просьбу, и рассмотреть возможность передачи монумента городу Братску», – приводятся в сообщении слова депутата Сергея Гришина.

Напомним, 12 мая 2022 года Сейм Латвийской Республики принял законопроект о приостановке действия статьи № 13 Соглашения между правительствами Латвийской Республики и Российской Федерации, регламентирующего содержание мемориальных сооружений и памятников.