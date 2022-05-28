Житель Приангарья насильно удерживал бизнесмена, чтобы отобрать у него партию масок на 31 млн руб.

47-летний житель Приангарья насильно удерживал своего знакомого предпринимателя, который отправил в другой регион партию медицинских масок стоимостью 31 млн рублей, чтобы отобрать этот товар, следует из данных пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Установлено, что летом 2020 года бизнесмен отправил крупную партию медицинских масок в Ивановскую область. «Об этом узнал его знакомый и незаконно лишил свободы коммерсанта. Злоумышленник избивал потерпевшего и требовал изменить адрес доставки груза. После того как предприниматель выполнил требование предполагаемого разбойника, сообщник похитили партию масок, стоимость которых составляла порядка 31 миллиона рублей, и перевез в Москву для дальнейшей реализации», – рассказали правоохранители.

Преступника задержали в кратчайшие сроки, его осудили по уголовной статье «Разбой». Суд приговорил мужчину к 9,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.