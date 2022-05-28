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Права 163 дольщиков будут восстановлены в Иркутской области до конца 2022 года

Правительство Иркутской области сообщило, что в регионе до конца 2022 года будут восстановлены права 163 дольщиков.

В частности, в поселке Маркова Иркутского района завершено строительство дома компанией ООО «Медстрой», готовятся документы на ввод здания в эксплуатацию. Новоселье отпразднуют 23 гражданина.

В Иркутске через суд признаются права граждан на собственность в помещениях дома ЗАО ЖСК «Инвест», будут восстановлены права 129 человек.

Долгострой компании ООО «Деметра Ангарск» был продан с торгов, 11 граждан получат выплаты по договорам долевого участия в строительстве.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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