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Два километра горящей кромки леса потушили с помощью авиации в Иркутской области

ГУ МЧС России по Иркутской области сообщило, что накануне в Качугском районе региона было потушено два километра горящей кромки леса с помощью авиации.

Возгорание тушили с помощью самолета Бе-200, оно находилось в труднодоступной местности. Чтобы его ликвидировать, борт произвел шесть сливов – 54 тонны воды.

По данным на 28 мая в Иркутской области зарегистрированы 15 лесных пожаров на площади 11 тысяч 854 га. Из них восемь локализованы на площади 11 тысяч 116 га. Природные пожары действуют в 13 районах области. В тушении задействованы 666 человек и 126 единиц техники лесоохраны. Угрозы населенным пунктам нет.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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