Шесть человек пострадали при столкновении иномарки с деревом в Иркутском районе

ДТП произошло сегодня вечером в районе четвертого километра тракта на Мельничную Падь около СНТ «Изумрудное» в Иркутском районе – там автомобиль Toyota Ipsum врезался в дерево, в результате чего пострадали шесть человек, сообщает региональная полиция.

Фото ГУ МВД России по Иркутской области

По предварительной информации, за рулем находился 24-летний водитель. Кроме него в машине присутствовали пятеро пассажиров, среди которых была 12-летняя девочка. Все люди получили травмы и были госпитализированы.

В настоящее время выясняются причины произошедшего.