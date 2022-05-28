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Шесть человек пострадали при столкновении иномарки с деревом в Иркутском районе

ДТП произошло сегодня вечером в районе четвертого километра тракта на Мельничную Падь около СНТ «Изумрудное» в Иркутском районе – там автомобиль Toyota Ipsum врезался в дерево, в результате чего пострадали шесть человек, сообщает региональная полиция.

<p>Фото ГУ МВД России по Иркутской области</p>

Фото ГУ МВД России по Иркутской области

По предварительной информации, за рулем находился 24-летний водитель. Кроме него в машине присутствовали пятеро пассажиров, среди которых была 12-летняя девочка. Все люди получили травмы и были  госпитализированы.

В настоящее время выясняются причины произошедшего.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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