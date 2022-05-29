Новости

Куйтунский и Иркутский районы попали в ТОП-3 по заболеваемости ковидом в регионе в выходные

Региональный оперштаб опубликовал данные о заболеваемости коронавирусом в Иркутской Приангарье в выходные. Согласно информации, в ТОП-3 оказались Куйтунский и Иркутский районы.

В частности, в субботу в лидерах по заболеваемости оказались Иркутск, где выявили 12 заболевших, а также Куйтунский район и Братск, где обнаружили по 5 инфицированных.

В воскресенье в ТОП-3 вновь попал Иркутск, а также Ангарск и Иркутский район, где выявили 12, 11 и 10 новых случаев заражения соответственно.

Всего ковидом на 28 мая заболели 47 человек, выздоровели 94, умерли двое людей с коронавирусом. 29 мая опубликовали данные о 67 заболевших, выздоровели 52 человека, скончались вновь двое людей с ковидом.

Читайте также:

74 человека заболели коронавирусом в Иркутской области за прошедшие сутки
27 мая 2022
Масочный режим отменили в Иркутской области
27 мая 2022

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

#доллар #валюта #евро Прогноз курса доллара. Прогноз курсов валют
55 – это было дно. Эксперты – о новой волне девальвации рубля
Мы вернулись в 2015?
Рубль не заметил решение Минфина: доллар 56, евро 58
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании