Куйтунский и Иркутский районы попали в ТОП-3 по заболеваемости ковидом в регионе в выходные

Региональный оперштаб опубликовал данные о заболеваемости коронавирусом в Иркутской Приангарье в выходные. Согласно информации, в ТОП-3 оказались Куйтунский и Иркутский районы.

В частности, в субботу в лидерах по заболеваемости оказались Иркутск, где выявили 12 заболевших, а также Куйтунский район и Братск, где обнаружили по 5 инфицированных.

В воскресенье в ТОП-3 вновь попал Иркутск, а также Ангарск и Иркутский район, где выявили 12, 11 и 10 новых случаев заражения соответственно.

Всего ковидом на 28 мая заболели 47 человек, выздоровели 94, умерли двое людей с коронавирусом. 29 мая опубликовали данные о 67 заболевших, выздоровели 52 человека, скончались вновь двое людей с ковидом.