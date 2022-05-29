Шесть человек пострадали в Зиме при столкновении иномарки и автобуса, перевозившего работников предприятия

Авария произошла сегодня утром в городе Зиме Иркутской области – автомобиль Toyota Premio столкнулся с автобусом, который перевозил работников одной из организаций. В результате ДТП пострадали шесть человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В медицинское учреждение с различными травмами были доставлены 33-летняя женщина-водитель и четыре пассажира легкового авто, а также один пассажир автобуса. В момент ДТП в салоне автобуса находились водитель и восемь пассажиров, а машине – пять человек включая водителя.

По факту аварии проводится проверка, полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.