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Уголовное дело возбудили в Приангарье после смерти рабочего на производстве в Тайшете

СУ СК России по Иркутской области возбудило уголовное дело по факту смерти рабочего на лесоперерабатывающем предприятии в Тайшете, сообщает пресс-служба ведомства.

«По версии следствия, должностными лицами лесоперерабатывающего предприятия не были обеспечены безопасные условия труда и контроль за соблюдением требований охраны труда», – говорится в сообщении.

Напомним, в результате допущенных нарушений 47-летний мужчина 17 мая при подаче опилок зацепился одеждой за транспортерную ленту, в результате чего механизмом его затянуло в станок для удаления и обработки отходов. Сотрудник предприятия от полученных травм скончался на месте происшествия.

Расследование уголовного дела продолжается.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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