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Важно ослаблять рубль – глава Минэкономразвития

Российская экономка переживает кризис спроса, есть опасения ухода в дефляционную спираль на фоне переукрепившегося рубля, важно смягчать денежно-кредитную политику (ДКП) и ослаблять рубль, сообщает Интерфакс со ссылкой на главу Минэкономразвития РФ Максима Решетникова.

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– В настоящий момент у нас в экономике развивается то, что экономисты называют кризисом спроса — когда предприятия, потребители, население недостаточно тратят денег в экономике, — сообщил министр на брифинге в пятницу. – На фоне всего этого появились опасения, что мы можем сорваться в дефляционную спираль, когда у нас сокращение денег в экономике приводит к сокращению в производстве, снижению цен и так далее.

«Плюс к этому дополнительным проявлением стало переукрепление рубля», — добавил Решетников.

Он приветствует снижение ключевой ставки ЦБ, по его мнению, это дало еще мощный сигнал экономике о том, что регулятор и дальше будет рассматривать возможность снижения ставки.

Он подчеркнул, что постепенно начинается переориентация импорта, хотя в стоимостном выражении спад остается существенным – на 50%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Важно ослаблять рубль – глава Минэкономразвития
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