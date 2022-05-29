Важно ослаблять рубль – глава Минэкономразвития

Российская экономка переживает кризис спроса, есть опасения ухода в дефляционную спираль на фоне переукрепившегося рубля, важно смягчать денежно-кредитную политику (ДКП) и ослаблять рубль, сообщает Интерфакс со ссылкой на главу Минэкономразвития РФ Максима Решетникова.



– В настоящий момент у нас в экономике развивается то, что экономисты называют кризисом спроса — когда предприятия, потребители, население недостаточно тратят денег в экономике, — сообщил министр на брифинге в пятницу. – На фоне всего этого появились опасения, что мы можем сорваться в дефляционную спираль, когда у нас сокращение денег в экономике приводит к сокращению в производстве, снижению цен и так далее.

«Плюс к этому дополнительным проявлением стало переукрепление рубля», — добавил Решетников.Он приветствует снижение ключевой ставки ЦБ, по его мнению, это дало еще мощный сигнал экономике о том, что регулятор и дальше будет рассматривать возможность снижения ставки.

Он подчеркнул, что постепенно начинается переориентация импорта, хотя в стоимостном выражении спад остается существенным – на 50%.