Тракторист фермерского хозяйства устроил лесной пожар в Иркутской области

Лесной пожар произошел накануне в Тайшетском районе Иркутской области. Предположительно, его устроил работник фермерского хозяйства, использующий трактор с нарушениями безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«Так, для установления причины одного из лесных пожаров в Тайшетском районе были привлечены эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России. Изъятые на месте пожара доказательства и проведенная экспертиза позволили специалистам сделать вывод о том, что причиной одного из пожаров стала эксплуатация трактора с выхлопной системой без искрогасителя», – говорится в сообщении.

В условиях пожароопасности это мгновенно привело к возгоранию сухой травы в лесу и пожару. Возбуждено уголовное дело.