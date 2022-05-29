Новости

Тракторист фермерского хозяйства устроил лесной пожар в Иркутской области

Лесной пожар произошел накануне в Тайшетском районе Иркутской области. Предположительно, его устроил работник фермерского хозяйства, использующий трактор с нарушениями безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«Так, для установления причины одного из лесных пожаров в Тайшетском районе были привлечены эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России. Изъятые на месте пожара доказательства и проведенная экспертиза позволили специалистам сделать вывод о том, что причиной одного из пожаров стала эксплуатация трактора с выхлопной системой без искрогасителя», – говорится в сообщении.

В условиях пожароопасности это мгновенно привело к возгоранию сухой травы в лесу и пожару. Возбуждено уголовное дело.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

#доллар #валюта #евро Прогноз курса доллара. Прогноз курсов валют
Важно ослаблять рубль – глава Минэкономразвития
55 – это было дно. Эксперты – о новой волне девальвации рубля
Мы вернулись в 2015?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании