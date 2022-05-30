Новости

АТБ проведёт видеочат в Telegram «Финансовая безопасность: как уберечь себя и деньги»

Во времена экономической нестабильности вопрос финансовой безопасности становится особенно актуальным. Многих из нас волнует, как эффективно распоряжаться личным бюджетом, избегать ошибок, управлять рисками, а также уметь отстаивать свои права и противостоять мошенникам.

2 июня в 12:00 по московскому времени в Telegram-канале Азиатско-Тихоокеанского банка t.me/atb_su пройдет вебинар в формате видеочата на тему «Финансовая безопасность: как уберечь себя и деньги».

Максим Семов, руководитель направления в АТБ, эксперт по финансовой грамотности, поможет вам «прокачать» навыки управления личными финансами, чтобы чувствовать себя уверенно в непростых экономических условиях.

У вас есть вопросы, ответы на которые вы хотели бы услышать от нашего эксперта? Присылайте их на почтовый адрес pressa@atb.su с пометкой «Вопрос для видеочата».

Ссылка на доступ в чат появится в Telegram-канале Азиатско-Тихоокеанского банка t.me/atb_su за 24 часа до начала мероприятия.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

#доллар #валюта #евро Прогноз курса доллара. Прогноз курсов валют
Где потолок у доллара?
Важно ослаблять рубль – глава Минэкономразвития
55 – это было дно. Эксперты – о новой волне девальвации рубля
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании