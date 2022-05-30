На работу с собакой: Альфа-Банк открыл первый в Москве dog-friendly коворкинг для сотрудников

В прошлом году в Альфа-Банке открыли отделения, куда клиентам можно прийти с домашними питомцами. Теперь первый pet-friendly банк запустил Dog-Friendly Fridays для сотрудников: привести собаку можно в коворкинг на Технопарке.

За время удаленной работы многие привыкли быть бок о бок с питомцами в течение дня. Поэтому идея брать собаку в офис стала логичным продолжением социальной стратегии банка. И сейчас в офисе сотрудники чувствуют себя как дома.

Первые четвероногие гости уже побывали в Альфа-Банке. Среди них: шпиц, пудель, корги, русский спаниель, французский бульдог, болонка, чихуахуа, бордер колли и питбуль — сертифицированный спасатель. И ещё пара метисов, которых взяли из приюта.

В офисе питомцы не мешают работе, а, наоборот, вдохновляют, улучшают обстановку и помогают снять стресс. В Альфе собаки с владельцами ходят на встречи, присутствуют на конференциях, отдыхают в переговорках. Нововведение никак не отразилось на бизнесе и распорядке, но добавило позитива.

Для организации pet-friendly пространства в Альфа-Банке создали целую инфраструктуру. В коворкинге есть навигация, на рабочих местах наклеены стикеры, специальным значками отмечены помещения, куда собакам нельзя. Здесь есть миски, игрушки и манежи, где можно оставить питомца, если нужно ненадолго отлучиться. На этаже дежурит доктор.

Кураторы проекта подготовили правила для хозяев питомцев и рекомендации остальным сотрудникам, как вести себя с собакой.

Если кому-то из сотрудников некомфортно соседство с собаками, можно работать из дома. В выходные проводится тщательная уборка, чтобы устранить возможные аллергены.

Забота о животных – одно из важных направлений социальной политики Альфа-Банка. Год назад в Альфе создали Альфа-Друга – бота-помощника в Telegram и горячую линию 8 (800) 222-84-46 по поддержке животных. До этого в России не было единой линии помощи животным: теперь пообщаться со специалистами можно как в чате, так и по телефону. Продолжением проекта стали pet-friendly отделения, где рады клиентам с питомцами – Альфа-Банк стал первым в стране pet-friendly банком. А сейчас Альфа-Банк первым открыл банковский dog-friendly коворкинг.