Госпрограмма Жилищных строительных сбережений в Банке Уралсиб привлекла более 5 тыс. участников

Банк Уралсиб отмечает стабильный интерес к программе Жилищных строительных сбережений в Республике Башкортостан. В настоящее время в рамках программы вклады в банке открыты у более 3000 клиентов, общее же количество участников, которые вступали в программу и открывали вклады в Уралсибе за время ее действия, превысило 5000 человек. За 4 месяца 2022 года новые вклады открыли и продлили участие в программе более 160 клиентов.

Банк Уралсиб участвует в программе ЖСС с момента ее запуска в 2014 году. «Все эти годы мы наблюдаем стабильный интерес и приток участников в Программу, - отмечает управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Уфе Марат Мамлеев. – Такой продукт позволяет гарантированно накапливать средства на счете и использовать их по назначению. Программа идеально подходит тем, кто планирует приобретение недвижимости в конкретные сроки или хочет воспользоваться вкладом вместе с предлагаемыми возможностями льготной ипотеки».

По условиям программы участник размещает вклад в банке на срок от 3 до 6 лет. Помимо процентной ставки, у вклада есть еще одна привлекательная возможность – ежемесячное пополнение с получением гарантированной госпремии в размере 30% от вносимой суммы (единственное ограничение – размер премии не может превышать сумму в 10 тыс. рублей). После завершения накопительного срока участник может направить средства на покупку квартиры (или доли) на первичном или вторичном рынке, на погашение задолженности по ранее взятому кредиту или на покупку земельного участка (таунхауса, индивидуального жилого дома с участком или доли в таком доме). Кроме того, для каждого участника действует специальная программа ипотечного кредитования по льготной ставке, которая в этом году заметно ниже средних значений.

Дирекция развития ипотечного кредитования Банка Уралсиб отмечает, что, судя по статистике выдач кредитов, накопленных средств участникам чаще всего хватает для приобретения жилья в регионе (к тому же вклады можно объединять, например – для покупки жилья для семьи, либо для погашения действующего кредита на покупку недвижимости). За все время участия в программе банк выдал более 230 льготных кредитов на сумму более 150 млн рублей. При этом клиент может выбирать льготную или обычную программу кредитования, в зависимости от его интересов. В 2022 году срок размещения вкладов заканчивается у 1024 участников.

Более подробно узнать об условиях программы, тарифах по вкладам в Банке Уралсиб можно узнать на странице продукта.