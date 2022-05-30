Газпромбанк победил в двух номинациях премии «Лучшие ESG проекты России»

Газпромбанк стал обладателем премии «Лучшие ESG проекты России» в двух номинациях «Недорогостоящая и чистая энергия» и «Ответственное потребление и производство» с проектом по ветроэнергетике ВетроОГК-2, реализуемым совместно с ГК «Росатом».

В январе 2021 года Газпромбанк вошел в капитал проектной компании АО «ВетроОГК-2» на 49,5%. Контролирующая доля владения АО «ВетроОГК-2» остается в собственности организаций Госкорпорации «Росатом». Также Банк принял участие в реализации схемы проектного финансирования ВетроОГК-2 объемом 40 млрд рублей на 12 лет. Суммарная установленная мощность ветровых электростанций (ВЭС) составит 340 МВт, срок ввода в эксплуатацию последней из них запланирован на декабрь 2022 года.

«Газпромбанк принимает активное участие в проектах устойчивого развития. Данный проект первый в России, где реализованы механизмы устойчивого финансирования: ценовые условия кредита привязаны к целевым индикаторам на стадии строительства и эксплуатации. Индикаторов устойчивого развития в этом проекте три: выработка на объектах генерации не менее 2,7 тыс. ГВт.ч., доля сертифицированных поставщиков компонентов ветроустановок не ниже 70%, проект не влияет негативно на экологическую обстановку на прилегающей территории. На текущий момент суммарный объем финансируемых Банком «зеленых» мощностей ГК «Росатом» достиг 1 ГВт на сумму более 100 млрд руб.», – отметил начальник Департамента финансирования энергетики, телеком и атомной промышленности Илья Девиченский.

«Росатом занимается устойчивым («зеленым») финансированием уже несколько лет, и мы стараемся практически в каждом проекте Росатома ставить цели и требования, соответствующие повестке устойчивого развития. Нам важно видеть, что конечный потребитель и рынок в целом также воспринимают нашу работу через призму устойчивого развития и считают наши продукты экологичными и направленными на улучшение качества жизни людей», – отметила директор Казначейства Госкорпорации «Росатом» Ирина Данилова.