«Газпромбанк Премиум» возместит клиентам расходы на посещение бизнес-залов

«Газпромбанк Премиум» возместит своим клиентам расходы на посещение любых бизнес-залов в аэропортах при выполнении условий по премиальным пакетам услуг и оплате проходов любой картой Газпромбанка.

Для того чтобы воспользоваться услугой, действующим премиальным клиентам нужно обратиться в офис Банка к персональному менеджеру, заполнить заявление и предъявить оригиналы (или копии) посадочного талона и чека на оплату посещения бизнес-зала. Максимальная сумма компенсации составляет 5000 рублей в месяц. Возмещение стоимости посещений бизнес-залов осуществляется до конца месяца, следующего после обращения в Банк.

Данный порядок временно введен в связи с приостановкой программ Lounge Key и Priority Pass. Он распространяет свое действие на посещение бизнес-залов в рамках премиальных пакетов услуг Газпромбанка начиная с 01.03.2022.

Подробнее о премиальных программах обслуживания в Газпромбанке можно узнать по ссылке.

Для справки:

«Газпромбанк Премиум» — это комплексное банковское решение для приоритетного финансового обслуживания клиентов и преумножения их сбережений на специальных условиях. Пользователи пакета услуг получают премиальную карту с повышенным кешбэком до 15 % или милями, дополнительным кешбэком до 35 % от партнеров и возможностью подключить программу лояльности «Аэрофлот Бонус». Премиальным клиентам доступны консультации персонального менеджера в выделенных зонах офисов или онлайн через мобильное приложение, круглосуточная выделенная телефонная линия, бесплатное снятие наличных в банкоматах и бесплатные переводы на карты других банков. Для повседневной жизни и комфортных путешествий всей семьей «Газпромбанк Премиум» предусматривает круглосуточный консьерж-сервис, трансферы в аэропорты и до железнодорожных вокзалов, страхование всей семьи в путешествиях по РФ и за рубежом.