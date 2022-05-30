Дальневосточный банк прокомментировал введение против него санкций

В связи с включением Дальневосточного банка в санкционные списки США хотим сообщить следующее. Банк неукоснительно соблюдал и продолжает соблюдать резолюции ООН в части обслуживания клиентов и проведения их операций.

– Банк не проводил самостоятельно операций и не способствовал проведению операций связанных с Air Koryo структур, которые упомянуты в качестве основания для включения Банка в санкционные списки SDN, и обращает внимание, что ограничения в отношении этой авиакомпании были введены Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США только 27 мая 2022 года.

Банк продолжит исполнять свои обязательства перед клиентами в соответствии с действующим законодательством РФ и договорами, с учетом особенностей, вызванных включением в SDN. Введение санкций накладывает лишь ряд ограничений на проведение операций в иностранной валюте.

Дальневосточный банк был и остается надежным партнером для сотен тысяч клиентов и продолжает обслуживание физических и юридических лиц, обеспечивая высокое качество финансовых услуг.

Мы благодарим наших клиентов за поддержку и долгосрочное сотрудничество и просим вас следить за дальнейшими официальными сообщениями и рекомендациями на сайте www.dvbank.ru и в системах дистанционного обслуживания, – говорится в сообщении банка.