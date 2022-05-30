Доллар вновь может уйти к 70-80 рублям – эксперт

После заседания Совета директоров Банка России доллар вырос с 56 до 65 рублей.

«Учитывая резкий рост объема торгов на Мосбирже по операциям с долларами — в среду и четверг было продано в 2,5 раза больше валюты, чем в аналогичные дни неделей ранее — происходящее я связываю с отложенным спросом на валюту. Игроки на рынке давно были готовы приобрести валюту, но ждали наиболее интересного курса доллара и евро для входа в позицию», — рассказал агентству «Прайм» старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич.

По мнению Петроневича, на этой неделе укрепление рубля должно возобновиться под влиянием сальдо торгового баланса. Цены на нефть и газ остаются высокими, как и экспортная выручка, резкий отскок импорта в текущих условиях выглядит маловероятным, отмечает аналитик.

При этом Петроневич считает, что едва ли рынок сможет превзойти достигнутые ранее минимумы по курсу евро и доллара США, поскольку сейчас очевидно, что Банк России готов пойти на последующее снижение ключевой ставки. Динамика инфляции и инфляционных ожиданий допускают такую возможность.

По мнению аналитика, к концу 2022 года по-прежнему ожидается ослабление рубля до уровня 70-80 за доллар при условии снижения экспортной выручки, поступающей в Россию, и некоторого восстановления импорта.