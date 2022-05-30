Доллар вновь может уйти к 70-80 рублям – эксперт

После заседания Совета директоров Банка России доллар вырос с 56 до 65 рублей.
«Учитывая резкий рост объема торгов на Мосбирже по операциям с долларами — в среду и четверг было продано в 2,5 раза больше валюты, чем в аналогичные дни неделей ранее — происходящее я связываю с отложенным спросом на валюту. Игроки на рынке давно были готовы приобрести валюту, но ждали наиболее интересного курса доллара и евро для входа в позицию», — рассказал агентству «Прайм» старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич.
Читайте также:
По мнению Петроневича, на этой неделе укрепление рубля должно возобновиться под влиянием сальдо торгового баланса. Цены на нефть и газ остаются высокими, как и экспортная выручка, резкий отскок импорта в текущих условиях выглядит маловероятным, отмечает аналитик.
При этом Петроневич считает, что едва ли рынок сможет превзойти достигнутые ранее минимумы по курсу евро и доллара США, поскольку сейчас очевидно, что Банк России готов пойти на последующее снижение ключевой ставки. Динамика инфляции и инфляционных ожиданий допускают такую возможность.
По мнению аналитика, к концу 2022 года по-прежнему ожидается ослабление рубля до уровня 70-80 за доллар при условии снижения экспортной выручки, поступающей в Россию, и некоторого восстановления импорта.